Пока следствие рассматривает материалы дела об убийстве дочерьми Михаила Хачатуряна, в Сети появляются все новые шокирующие подробности взаимоотношений и образе жизни семьи. Появилось видео, на котором отец девочек демонстрирует арсенал оружия. Кроме того, адвокат одной из сестер рассказал, что Хачатурян стрелял в дочь Кристину.

Пока следствие рассматривает материалы дела об убийстве дочерьми Михаила Хачатуряна, в Сети появляются все новые шокирующие подробности взаимоотношений и образе жизни семьи. Появилось видео, на котором отец девочек демонстрирует арсенал оружия. Кроме того, адвокат одной из сестер рассказал, что Хачатурян стрелял в дочь Кристину.РЕН опубликовал видео, на котором Михаил демонстрирует свое оружие. Кадры сделаны на загородной базе отдыха. Хачатурян в полурастегнутой рубашке, в одной руке он держит за уздечку лошадь, в другой — пистолет, при этом из брюк торчит нож. Затем Михаил берет в руки револьвер и дробовик, параллельно знакомит с арсеналом оружия сотрудника турбазы.Как сообщает "Комсомольская правда", оружие после смерти Хачатуряна было обнаружено в его квартире. Из показаний сестер следует, что отец неоднократно применял пистолеты по отношению к ним. Например, мог ударить рукояткой по голове, а в 2016 году вовсе выстрелил из пневматики в Кристину. Пуля попала в ногу, а за медицинской помощью отец обращаться дочери запретил. Об этом рассказал адвокат девочки Алексей Липцер.Во время допроса Кристина не смогла объяснить, почему отец стрелял в нее. По словам девочки, для агрессии отцу не нужен был повод.Дело может дойти до суда, это решит прокуратура. В ближайшее время материалы поступят на утверждение. Квалифицировать дело могут на более мягкую статью, направить на доследствие или передать для рассмотрения в суд.Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Хачатурян ругает дочерей за большое количество съеденных конфет. Кроме того, появился фрагмент переписки, из которого следует, что племянник Михаила знал об его издевательствах над дочерьми, но молчал об этом. К слову, родственник оправдывает поведение мужчины, поскольку считает, что девочки доводили его сами до такого состояния.