Пострадавших в результате пожара нет

Производственный цех сгорел в поселке Балакирево Александровского района Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.По данным пресс-службы, информация о пожаре в цехе на улице Заводской поступила в МЧС 11 октября в 23:38. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать возгорание, его площадь составила 100 квадратных метров.«Пострадавших в результате пожара нет», - сказали в МЧС.В министерстве добавили, что к ликвидации возгорания были привлечены силы 29 человек, также использовалось десять единиц техники.