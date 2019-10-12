Дебошир разгромил стойку регистрации в Шереметьево. По крайней мере, попытался. В Сеть попали кадры с камер видеонаблюдения. По данным телеграм-канала Life Shot, мужчина опоздал на самолет. ..

Дебошир разгромил стойку регистрации в Шереметьево. По крайней мере, попытался.В Сеть попали кадры с камер видеонаблюдения. По данным "телеграм"-канала Life Shot, мужчина опоздал на самолет. Пришел, а двери уже закрыты. От злости разломал монитор компьютера, разбил клавиатуру и принтер. Вскоре прибежали охранники и скрутили разбушевавшегося пассажира.