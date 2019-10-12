Пассажирский самолет, на борту которого находились 50 пассажиров и пять членов экипажа, не смог взлететь из Найроби. Авиалайнер, получивший серьезные повреждения, оказался в нескольких сотнях метров от полосы. По последним данным, количество пострадавших достигло девяти человек.

Утром в пятницу, 11 октября, в Кении произошел инцидент с участием воздушного судна авиакомпании Silverstone Air Services. Очевидцы запечатлели на видео последствия ЧП.По предварительным данным, авиалайнер Fokker 50, выполнявший внутренний рейс в Момбасу, потерпел крушение во время взлета из Найроби.На борту находились 50 пассажиров и пять членов экипажа. По уточненным данным, озвученным местными СМИ, в результате аварии пострадали девять человек.Самолет, остановившийся в трех сотнях метрах от конца полосы, оказался серьезно поврежден.О возможных причинах происшествия пока не сообщается.