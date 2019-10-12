При обстреле турецкого города Нусайбин курдскими Силами народной самообороны получили ранения два журналиста агентства Anadolu.

При обстреле турецкого города Нусайбин курдскими "Силами народной самообороны" получили ранения два журналиста агентства Anadolu, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Это уже не первый обстрел за последние сутки. Ранее курды открыли огонь по городу Акчакале. Погибли четыре человека, среди которых 9-месячный ребенок. Около пятидесяти человек получили ранения. Помимо этого, СМИ сообщили о гибели первого турецкого военнослужащего.9 октября вооруженные силы Турции начали операцию "Источник мира". Задача военных — ликвидировать террористов и боевиков-курдов, которые окопались на северо-востоке Сирии. После чего в регионе будет создана зона, свободная от незаконных формирований.