Австралийский актер Джеффри Раш вернулся на большую сцену после двух лет судебных разбирательств, связанных с обвинениями в непристойном поведении. Он примет участие в спектакле по пьесе Шекспира вместе с голливудским актером Аль Пачино 28 октября в американском еврейском университете.

Австралийский актер Джеффри Раш вернется на большую сцену после двух лет судебных разбирательств, связанных с обвинениями в непристойном поведении. Он примет участие в спектакле по пьесе Шекспира вместе с голливудским актером Аль Пачино 28 октября в американском еврейском университете.Как сообщает издание The Australian, все вырученные средства будут направлены на благотворительность. Спектакль "Венецианский купец" станет для 68-летнего Джеффри Раша первым за два года выходом на большую сцену. Он исполнит роль купца Антонио, у которого ростовщик Шейлок (Аль Пачино) требует в уплату долга фунт плоти из своего тела.Организаторы спектакля рассказали, что это будет первая постановка, в которой сойдутся две звезды такой величины. Самый дешевый билет на "Венецианского купца" стоит 500 долларов. Все они, включая самые дорогие, уже раскуплены. Актер решился исполнить роль в спектакле для того, чтобы он смог собрать как можно больше средств для центра Шекспира в Лос-Анджелесе.Джеффри Раш должен был выйти на сцену еще в ноябре 2018 года. Тогда это была постановка "Двенадцатой ночи" Шекспира, но подготовка и запуск проекта совпадали с началом судебных процессов в деле о клевете, потому актер отказался от участия.Раш оказался в центре скандала в середине 2017 года. The Daily Telegraph опубликовала две статьи, в которых Джеффри обвинялся в недостойном поведении и сексуальных домогательствах во время постановки "Короля Лира" в 2015 году. В связи с этим Раш был вынужден уйти с поста президента Австралийской академии кинематографии и телевидения, также он прекратил участие во всех кинопроектах и театральных постановках.Актер отвергал все обвинения в свой адрес. Судебный процесс длился на протяжении трех месяцев. В результате Федеральный суд Австралии постановил, что медиагруппа, которой принадлежит газета, должна выплатить Рашу компенсацию в размере 607,5 тысячи долларов за ложные обвинения. Общая сумма компенсаций с учетом вынужденного простоя составила почти 2 миллиона долларов.