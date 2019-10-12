В Юбилейном парке Ярослава появилась экогорка – детскую горку оборудовали на куче грязи.

Новым оборудованием возмутились горожане. Фотографии горки появились в соцсетях.Основание сооружения засыпали землей и слегка ее утрамбовали, а сверху разместили саму горку. После волны возмущения местная администрация решила объект демонтировать.Фото: ї vk.com/Андрей МартыновВыяснилось также, что вместо кучи грязи основанием горки должна была стать аккуратная ступенчатая пирамида, засыпанная песком, а не землей, пишет Лайф.В администрации города изданию сообщили, что проект детской горки в парке в эксплуатацию не принят, и подрядчик будет его переделывать.