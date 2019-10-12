В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении полномочий. Ущерб по делу оценивается в 20 миллиардов рублей. В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии.

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении полномочий.Ущерб по делу оценивается в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Дубровского Игоря Трунова. По его словам, уголовное дело принял к производству Следственный департамент МВД, поскольку экс-губернатор уже не является спецсубъектом. Период инкриминируемых действий экс-губернатору относится к 2016-2018 годам. В отношении Дубровского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса России.В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии.Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года. В марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку.