Развод американской певицы Майли Сайрус и австралийского актера Лиама Хемсворта для многих стал большой неожиданностью. Эта новость буквально выбила поклонников пары из колеи.

Развод американской певицы Майли Сайрус и австралийского актера Лиама Хемсворта для многих стал большой неожиданностью. Эта новость буквально выбила поклонников пары из колеи.Недавно папарацци застали мужчину в компании новой дамы. Ей оказалась звезда сериала "Династия" Мэддисон Браун.Журналистом даже удалось сделать несколько снимков, подтверждающих бурную связь между знаменитостями. На одном из кадров влюбленные прогуливаются по улицам Нью-Йорка, держась за руки. А на других звезды запечатлены во время страстного поцелуя в подземке мегаполиса.Тем временем, Майли тоже не сидит на месте. Вскоре после объявления о разводе она стала встречаться с австралийским исполнителем Коди Симпсоном.Напомним, первым инициативу о разрыве официальных отношений выказал Хемсворт. Он обосновал свое решение наличием неразрешимыхпротиворечий между ним и знаменитой исполнительницей. К слову, супруги прожили в браке всего восемь месяцев. Хотя до этого встречались около десяти лет.Но, определенно, естьи некоторые плюсы в столько быстром расторжении официальных отношений. Например, за такой короткий промежуток пара не успела накопить совместно нажитое имущество. А значит и делить при разводе им нечего.