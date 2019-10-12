Турция, несмотря на все просьбы и угрозы, не намерена прекращать операцию против курдских группировок на северо-востоке Сирии. С соответствующим заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция, несмотря на все просьбы и угрозы, не намерена прекращать операцию против курдских группировок на северо-востоке Сирии. С соответствующим заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Вопреки утверждениям некоторых, мы не будем отказываться от тех шагов, которые предприняли", — сообщил турецкий лидер. При этом он отметил, что со всех сторон страна слышит угрозы и требования остановить это.Эрдоган подчеркнул, что вооруженные силы Турции продолжат операцию до тех пор, пока не выполнят задачу по созданию безопасной зоны вдоль турецко-сирийской границы, сообщает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что в Пентагоне обратились с призывом к Анкаре остановить операцию в Сирии. Кроме того, президент США Дональд Трамп разрешит Минфину вводить санкции в отношении Турции.