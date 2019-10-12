В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная Украины на поле стадиона Металлист в Харькове обыграла национальную команду Литвы со счетом 2:0.

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная Украины на поле стадиона "Металлист" в Харькове обыграла национальную команду Литвы со счетом 2:0.У победителей дубль оформил полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский, забивший мячи на 29-й и 58-й минутах встречи.В параллельной игре группы В сборная Португалии разгромила Люксембург (3:0), голами отметились Бернарду Силва (16-я минута), Криштиану Роналду (65) и Гонсалу Гуэдеш (89).Таким образом, сборная Украины одержала пятую победу кряду и с 16 очками лидирует в группе, на второй строчке расположилась Португалия (11 очков), на третьей – Сербия (7), на четвертой – Люксембург (4), на пятой – Литва (1).В следующем матче отбора на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко в понедельник, 14 октября, примут португальцев.