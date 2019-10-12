Forbes составил рейтинг российских городов, развитие которых за последние годы вышло на качественно иной уровень. Москву при составлении рейтинга не рассматривали.

На первом месте оказался Нижний Новгород – в основном за счет фестиваля уличного искусства "Место". В этом же городе впервые вне Москвы прошла главная премия в сфере современного искусства "Инновация". В Нижнем также отмечен высокий уровень поддержки бизнеса.Второе место у Санкт-Петербурга, в котором все важные проекты – от инициатив частных инвесторов до учреждений культуры – создают насыщенный культурный ландшафт, отмечает издание.На третьей строчке оказалась Казань, которая поднялась благодаря новым стандартам городской среды. В городе была запущена программа развития парков и скверов, теперь же она вышла на новый этап – повышение качества социальной инфраструктуры и комплексное развитие территорий.Четвертое место у Екатеринбурга, замыкает пятерку лидеров Владивосток. В десятку вошли Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск.