400 тон мусора и опавшей листвы планируется вывезти из Владимира

Сегодня во Владимире состоялся осенний субботник. Генеральная уборка пройдет по всему городу. За метла и грабли традиционно взялись не только сотрудники городской администрации, школьники и студенты, но и спортсмены. Например, регбисты. В своей группе в социальной сети "Вконтакте" спортсмены приглашали всех желающих навести порядок. Со своей стороны предоставили необходимый инвентарь и угощали вкусным чаем.Уборка от листвы и мусора проходитна Пушкинском и Никитском бульварах, сквер Липки, Центральный парк культуры и отдыха и парк «Дружба», зеленая зона возле ДТЮ, Вокзальный спуск и территория, прилагающая к «пекинке», Казанский родник, овраг в районе школы № 32 и ледового комплекса «Владимир».По предварительным итогам городского штаба субботника в большой волонтерской уборке города приняло участие более 18 тысяч человек, хотя планировалось на 2 тысячи меньше. Скорее всего, такого позитивному настроению волонтеров поспособствовала хорошая погода днем. Окончательные итоги большой уборки подведут в понедельник, 14 октября на планерке в администрации города .