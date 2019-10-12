Госдепартамент США отказался комментировать взрыв иранского танкера в Красном море. Спецпредставитель по Ирану Брайан Хук заявил журналистам, что видел сообщения об происшествии, но не может ничего сказать. Инцидент у берегов Саудовской Аравии уже привел к скачку цен на нефть. Между тем ответственность за атаку никто на себя не взял.

Госдепартамент США отказался комментировать взрыв иранского танкера в Красном море. Спецпредставитель по Ирану Брайан Хук заявил журналистам, что видел сообщения об происшествии, но не может ничего сказать. Инцидент у берегов Саудовской Аравии уже привел к скачку цен на нефть. Между тем ответственность за атаку никто на себя не взял.Иранская нефтяная компания, которая владеет судном, сообщила, что танкер был подбит в 100 километрах от саудовского порта Джидда в Красном море. МИД Ирана заявил, что судно было атаковано дважды, но не уточняется, чем и кем. Государственное информагентство сообщило, что танкер серьезно пострадал, горит, произошла утечка нефти. Танкерная компания уточнила, что судно хоть и повреждено, но в стабильном состоянии, пожара нет."С танкером "Сабити" что-то произошло, потому что он сменил курс. Это первый серьезный инцидент посреди Красного моря за последние полгода", — заявил Самир Мадани, сооснователь сервиса TankerTrackers.По информации "Рейтер", танкер направляется в Персидский залив. Агентство отмечает, что судно сидит в воде на 53%, а значит, оно не полностью загружено. По оценке Associated Press, на борту танкера примерно миллион баррелей груза.Сообщение об инциденте взволновало Китай — главного покупателя иранской нефти."Ситуация в Персидском заливе остается сложной и чувствительной. Надеемся, что все заинтересованные стороны смогут проявлять сдержанность и общими силами защищать мир и стабильность в регионе", — заявил Гэн Шуан, официальный представитель МИД Китая.В регионе не первый месяц продолжаются нападения на танкеры, а в сентябре были атакованы нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Соединенные Штаты возлагают вину на Иран на фоне давних разногласий по поводу его ядерной программы. Тегеран обвинения отвергает.Новый инцидент, вполне вероятно, усилит напряженность между Ираном и Саудовской Аравией. Пока же он привел к скачку цен на нефть. По словам экономистов, в свете напряженности может подорожать не только сам товар, но и его доставка.Министр обороны США назвал поведение Ирана вредным и обещал в ответ вооружить своих партнеров."Саудовская Аравия, наш верный ближневосточный партнер в вопросе безопасности, запросила дополнительную поддержку, чтобы усилить свою оборону и защитить международный порядок, основанный на законах. В ответ на продолжающиеся угрозы в регионе я приказал перебросить в Саудовскую Аравию две дополнительные авиаэскадрильи и поддерживающий персонал, а также дополнительные комплексы Patriot и THAAD", — заявил министр обороны США Марк Эспер.Предлог не нов: в июле именно он привел к развертыванию американских войск на территории Саудовской Аравии. Сейчас, по словам Эспера, в регионе уже 14 тысяч военнослужащих США. "Сдерживающий фактор" может иметь коммерческую подоплеку, считают наблюдатели, ведь он стабильно обеспечивает Вашингтону новыми оборонными контрактами.