В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) финский Йокерит на льду домашней Хартвалл Арены в Хельсинки обыграл минское Динамо со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) финский "Йокерит" на льду домашней "Хартвалл Арены" в Хельсинки обыграл минское "Динамо" со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).У победителей встречи голами отметились Ессе Йоэнсуу (8-я минута), Вели-Матти Савинайнен (47) и Брайан О'Нилл (51), а у гостей шайбы забросили Андрей Степанов (23) и Александр Когалев (33)."Йокерит" одержал пятую победу кряду и с 17 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Динамо" в ней же расположилось на восьмой строчке, имея в активе на два очка меньше. Минчане потерпели поражение в третьей игре подряд.