В Прокопьевске взят под стражу подозреваемый в убийстве собутыльника, которого он зарезал на глазах у приятелей. Фатальная драка попала в объектив камеры наблюдения.

В Прокопьевске взят под стражу подозреваемый в убийстве собутыльника, которого он зарезал на глазах у приятелей, сообщают "Вести-Кузбасс". Фатальная драка попала в объектив камеры наблюдения.Стычке выпивших мужчин утром 8 октября на улице Обручева предшествовала ссора, но о ее причинах задержанный вспоминает с трудом. На кадрах видно, как 48-летний злоумышленник роняет противника на асфальт и начинает душить, при этом второй рукой наносит удары ножом. Двое очевидцев оттащили нападавшего, но спасти пострадавшего не удалось: через минуту он потерял сознание и скончался от кровопотери еще до приезда врачей. На теле насчитали четыре ножевых ранения.Предполагаемый убийца скрылся с места. Впрочем, оперативникам не составило труда задержать его, поскольку он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был осужден за хранение наркотиков.По решению суда 10 октября он был взят под стражу сроком на два месяца.