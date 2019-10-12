Только от Российской Федерации зависит разрешение турецко-курдского вооруженного конфликта, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым.

Только от Российской Федерации зависит разрешение турецко-курдского вооруженного конфликта, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".По его словам, в сложившейся ситуации виноваты сирийские курды."Они продались американцам, которые их использовали. По сути, США никого не предавали. Курды — это не союзники, а инструмент", — пояснил эксперт.Кедми отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп абсолютно прав в своем решении покинуть Ближний Восток, потому что он "служит национальным интересам".У курдов же никогда не было и не будет собственного государства. "Их единственным спасением было, когда Россия предложила пустить к ним сирийскую армию и российских военных. Но курды ответили "Нет!" и стали торговаться. А потом зашла турецкая армия. Сейчас история повторяется", — рассказал экс-глава спецслужбы "Натив".Эксперт добавил, что президент Турции Эрдоган уже достиг своих национальных интересов, овладев севером Сирии. Но ему нужно полностью обезопасить свою границу от курдских формирований, которые являются для него смертельной угрозой.Кедми считает, что теперь все зависит только от России, от того, поможет ли РФ президенту Сирии Ассаду занять всю территорию к востоку от Евфрата до курдских районов."Россия должна продвинуть сирийскую армию в Идлиб или на восток Евфрата, чтобы довести это дело до конца", — заключил он.