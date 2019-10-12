Наставник Ливерпуля Юрген Клопп был признан лучшим тренером английского чемпионата по футболу в сентябре. Немецкий специалист получил награду уже второй месяц подряд.

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был признан лучшим тренером английского чемпионата по футболу в сентябре. Немецкий специалист получил награду уже второй месяц подряд.Напомним, что "Ливерпуль" в нынешнем сезоне одержал восемь побед в восьми матчах чемпионата Англии, уверенно лидируя в турнирной таблице АПЛ.Кроме того, лучшим футболистом английской премьер-лиги в сентябре признан форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ.