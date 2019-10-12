Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четвертьфинальном матче турнира, который проходит в китайском Тяньцзине, встречалась с представительницей Украины Даяной Ястремской. Россиянка добилась уверенной победы в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четвертьфинальном матче турнира, который проходит в китайском Тяньцзине, встречалась с представительницей Украины Даяной Ястремской. Россиянка добилась уверенной победы в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.Украинка лишь в первой партии смогла оказать достойное сопротивление Кудерметовой. Во втором сете она не смогла взять ни одного гейма. Соперницы провели на корте 1 час 13 минут.В полуфинале российская теннисистка сразится с британкой Хитер Уотсон, которая ранее переиграла Магду Линетт из Польши. Матч между ними пройдет 12 октября.