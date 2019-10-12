Главный тренер подмосковных Химок Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с испанской Басконией (79:76).

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с испанской "Басконией" (79:76)."Отличная победа. Рад, что мы сыграли хорошо, может быть, за исключением первой и второй четвертей. Тем не менее, мы все время вели в счете и сумели сохранить нужный результат. Мы обыграли очень сильную команду, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Мы сыграли красиво и показали хороший баскетбол, хотя были моменты, когда мы "застряли" от усталости".Напомним, "Химки" одержали вторую победу кряду в Евролиге и занимают четвертое место в турнирной таблице, а "Баскония" расположилась на седьмой строчке. В следующем матче турнира химчане 17 октября на выезде сыграют с ЦСКА, а испанцы в тот же день встретятся с турецким "Фенербархче".