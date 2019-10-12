В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на льду Татнефть-Арены в Казани обыграл местный Ак Барс со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на льду "Татнефть-Арены" в Казани обыграл местный "Ак Барс" со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1).У победителей встречи дубль оформил Богдан Киселевич (10-я, 37-я минуты) и по разу отличились Линден Вей (27), Иржи Секач (33) и Константин Окулов (54), а у хозяев льда шайбы забросили Михаил Фисенко (27) и Патрис Кормье (49).ЦСКА одержал третью победу кряду и с 27 очками лидирует в Западной конференции, а "Ак Барс", прервавший победную серию из шести игр, расположился на первой строчке на Востоке, имея в активе 24 очка.В следующем матче "регулярки" КХЛ армейцы в воскресенье, 13 октября, на выезде сыграют с "Сочи", а казанцы на следующий день примут екатеринбургский "Автомобилист".