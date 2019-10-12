Сразу две россиянки попали в список номинанаток на звание лучшей легкоатлетки 2019 года в Европе. Речь идет о Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой. Об этом сообщил официальный Twitter Европейской легкоатлетической ассоциации.

Сразу две россиянки попали в список номинанаток на звание лучшей легкоатлетки 2019 года в Европе. Речь идет о Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой. Об этом сообщил официальный Twitter Европейской легкоатлетической ассоциации.Напомним, что прыгунья в высоту Ласицкене стала чемпионкой мира в Дохе. Кроме того, она выиграла в 2019 году чемпионат Европы в помещении, который состоялся в Глазго, и Бриллиантовую лигу.Российская прыгунья с шестом Сидорова завоевала золотые медали чемпионата Европы в Глазго и мирового первенства в Дохе.