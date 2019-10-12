Лидеры охвативших Эквадор протестов коренного населения не пойдут на предложенный президентом Ленином Морено диалог, пока правительство не отзовет указ об отмене субсидий на топливо.

Лидеры охвативших Эквадор протестов коренного населения не пойдут на предложенный президентом Ленином Морено диалог, пока правительство не отзовет указ об отмене субсидий на топливо."Диалог, который предлагает правительство, не внушает доверие", — цитирует ТАСС заявление Конфедерации коренных национальностей Эквадора.Волна митингов, переросших в противостояние с правоохранителями, поднялась в Эквадоре в начале октября, после того как вступил в силу согласованный с МВФ пакет мер, включающий отмену субсидий на бензин.Президент страны Ленин Морено объявил о введении чрезвычайного положения, перенес правительство из Кито в Гуаякиль и пригласил лидеров протестующих к прямому диалогу.В ходе стычек погибли по меньшей мере пять человек, несколько сотен получили ранения, среди них много полицейских.