Максим Галкин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новый комичный ролик. Он решил подшутить над своими подписчиками, которым юмор звезды явно пришелся по вкусу.

Максим Галкин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новый комичный ролик. Он решил подшутить над своими подписчиками, которым юмор звезды явно пришелся по вкусу.На видео запечатлены деревья с пожелтевшими листьями. Шоумен заснял их около своего замка, который находится в деревне "Грязь". На запись он наложил музыку, напоминающую традиционные восточные мотивы.Судя по всему, Максим прибывает в отличном настроении. Он решил развеселить своих фанатов неожиданным заявлением, объявив, что решил попробовать себя в сфере туризма."Открыл на участке портал в Китай, готовлю туристические туры. Недорого", – подписал пост комик.Поклонники решили подыграть Галкину, чтобы сделать ситуацию еще забавнее. "Мы согласны, где можно тур оформить?", "Три тура, пожалуйста, места с детьми!", "Я хочу в такой тур. Какая красота!", "А китайцы будут?", "Огласите прейскурант!", – шутили остроумные фолловеры."Тишина и гармония!", – отметила пользователь Сети.Напомним, что в своем замке он проживает с супругой, Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Там они проводят все свое время с любимыми детьми – шестилетними близнецами Лизой и Гарри Галкиными.