Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи На троих с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко. Ведущие попытались загнать звезду в тупик своими каверзными вопросами, но сделать это им не удалось.

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко. Ведущие попытались загнать звезду в тупик своими каверзными вопросами, но сделать это им не удалось.После долгой дискуссии на тему творческих успехов знаменитости Котрикадзе завела разговор о бывшей супруге шоумена – Ксении Собчак. Она спросила, как Максим отнесся к свадьбе экс-возлюбленной. При этом Екатерина подчеркнула, что не могла не задать этот вопрос, несмотря на то, что режиссеру он, возможно, неприятен.Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество. Он не хочет быть в числе тех, кто высказывал личное мнение относительно церемонии. А таких людей было более, чем достаточно."Я не из их числа. Я был на свадьбе Ксении Собчак. В смысле, на одной из. У меня есть к этому свое отношение. Оно осталось со мной. А Ксения пошла жить дальше". – отрезал Максим.Кроме того, артист опроверг утверждение, что он шутил на тему церемонии бракосочетания Собчак и Богомолова. Он пояснил, что просто высказал мысль про состоявшийся на следующий день после свадьбы парад ЖКХ.