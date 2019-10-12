Максим Галкин отправился в концертный тур по стране. Накануне он побывал в славном городе Оренбурге.

Максим Галкин отправился в концертный тур по стране. Накануне он побывал в славном городе Оренбурге.Шоумен поделился на своей странице в социальной сети Instagram роликом с мероприятия. На видео запечатлены бурные овации поклонников, которые восторженно встретили своего кумира. Из зала слышны крики "Браво!".После выступления Максиму не сразу удалось покинуть сцену. Фанаты не переставали аплодировать и благодарить юмориста. Сам он сиял от удовольствия, кланялся без конца. Было заметно, что артист не хочет покидать сцену. В конце он заявил гостям, что нужно чаще встречаться."Спасибо, дорогие оренбуржцы. Мы были на одной волне", – подписал пост Галкин.Обожатели продолжили благодарить и расхваливать комика даже после завершения выступления. Они стали активно писать ему в социальные сети. "Спасибо большое за концерт, вся семья в восторге. "Ждем снова в гости в наш город!", "Это было гениально!", – восторгались фолловеры.За время турне супруг Примадонны уже успел посетить Тюмень, Омск и Новосибирск. Пока он колесит по стране, его жена сидит дома с детьми. Но вскоре и ей придется их покинуть. Алла Борисовна отправится с концертом в Минск. Мероприятие состоится 2 ноября.