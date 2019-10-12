Экс-участница проекта Дом-2 Маргарита Овсянникова попала в ужасную ситуацию. Во время корпоратива она стала жертвой пьяной озверевшей женщины.

Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова попала в ужасную ситуацию. Во время корпоратива она стала жертвой пьяной озверевшей женщины.На просторах Интернета появилась запись, на которой зафиксировано преступление. Звезда телестройки мирно танцевала около сцены, подпевая любимые хиты. Она кружилась, смеялась и снимала веселье на камеру.Внезапно к ней подлетела крупная женщина в возрасте и стала агрессивно наносить Марго удары со спины. Овсянникова завизжала, а сумасшедшая продолжила избивать ее руками и ногами. Присутствующие в зале мужчины подлетели, чтобы спасти знаменитость и вытащить ее из лап суровой нападавшей.После случившегося звезду "Дома-2" пришлось везти в больницу. Она получила серьезные повреждения, из-за которых в ближайшее время не сможет выходить на сцену."Мы не собираемся оставлять это просто так", – заявила продюсер звезды Диана Бичарова.Представители Овсянниковой собираются идти с иском в суд. Против женщины будет заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". На данный момент личность нападавшей еще устанавливается.