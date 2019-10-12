Актриса Мария Кожевникова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Она рассказала о новом важном этапе в своей жизни.

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Она рассказала о новом важном этапе в своей жизни.Знаменитость выложила пару снимков, где предстала в своем естественном образе – без косметики, с сияющей кожей, лучезарной улыбкой и полотенцем на голове. Она поведала, что ее декретный отпуск подошел к концу, и она, наконец, приступает к съемкам. "Пожелайте нашей команде удачи, сегодня первый съемочный день! Можете уже привыкать, нынче меня зовут София!", – заявила Кожевникова.Фолловеров это известие очень обрадовало. Они признались, что с нетерпением ждут появления звезды на телеэкранах и от всего сердца пожелали Марии удачи. "Ты лучшая! С нетерпением жду твоих новых фильмов!", "Что-то интересное грядет! Безусловно, все будет на высшем уровне!", – утверждали подписчики."Все получится! Нужно верить в свои силы!", – поддержал артистку обожатель.Кроме того, многие отметили, что актриса прекрасно выглядит. "Такая хорошенькая. Прелесть!", "А вы и без косметики красивая!", "Хорошее фото, без кило штукатурки, губ пучком и груди наружу", "Ты великолепна!", – писали восторженные пользователи Сети.