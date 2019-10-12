Власти Эстонии на десять лет запретили выдачу шенгенской визы активистам Молодой гвардии Единой России. Это было сделано после того, как молодогвардейцы приняли участие в акции Бессмертный полк 9 мая.

Власти Эстонии на десять лет запретили выдачу шенгенской визы активистам "Молодой гвардии Единой России".Глава координационного совета движения Денис Давыдов пояснил ТАСС, что это было сделано после того, как активисты приняли участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая. По его словам, эстонские власти "приравняли участие в акции памяти к опаснейшему преступлению".Действия эстонских властей он назвал "неуважением к истории собственной страны" и "мелким пакостничеством". Молодогвардейцы намерены выйти с одиночными пикетами к посольству Эстонии, а также подать заявление на проведение массового митинга.По данным МИД РФ, в этот список попали четыре члена МГЕР. В ведомстве назвали эти действия очередной недружественной акцией и пообещали не оставить действия эстонских властей без ответа.