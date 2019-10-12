Власти Москвы предупреждают жителей о вредоносной рассылке - якобы от сервиса Мои документы. Электронное письмо маскируется под предупреждение о компенсационных выплатах и содержит вирус. Как установили специалисты, злоумышленники произвели подмену адреса отправителя.

Власти Москвы предупреждают жителей о вредоносной рассылке — якобы от сервиса "Мои документы". Электронное письмо маскируется под предупреждение о компенсационных выплатах и содержит вирус. Как установили специалисты, злоумышленники произвели подмену адреса отправителя.Письма направляются с сервера, зарегистрированного в другой стране. В случае получения подобного сообщения москвичам рекомендуют удалить его и ни в коем случае не открывать вложенный файл.