Столичные медики успешно провели одну из целой серии операций ребенку, родившемуся с паталогией. У него были три ножки, удвоение мочеполовой системы и отсутствовало анальное отверстие. Медики полагают, что, вероятнее всего, изначально это были близнецы: средняя ножка имела две пяточки.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали об успешно проведенной столичными медиками операции ребенку, родившемуся с тремя ногами. Это уже третья из серии запланированных операций, и врачи уверены, что благодаря современным технологиям в медицине он уже вскоре будет жить полноценной жизнью.Отмечается, что мальчик родился в срок, но с рядом врожденных особенностей. У него были три ножки, удвоение мочеполовой системы и отсутствовало анальное отверстие.Медики полагают, что, вероятнее всего, изначально это были близнецы: средняя ножка имела две пяточки."Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Первую операцию малышу сделали в 2018 году – через месяц после рождения. Тогда ему удалили "среднюю" ножку, которая располагалась между двумя правильно расположенными.После этого было пять месяцев перерыва. В это время ребенок восстанавливался, рос, нормально развивался и научился сидеть.Затем, в феврале 2019-го, ему была сделана вторая операция. На ней уже работали урологи, решавшие проблему удвоения мочеполовой системы, а в сентябре прошел третий этап — по устранению аноректального порока.Сейчас можно говорить, что очередной этап лечения малыша завершен, пока он будет находиться под присмотром специалистов в своем родном городе, а примерно через три с половиной месяца медики удалят ему сигмостому.Ранее сообщалось, что краснодарские медики взялись за лечение юной американки с "маской Бэтмена" – пятном на все лицо. Первая из серии запланированных операций прошла успешно.