Несмотря на то, что Паулина не так давно сочеталась браком, на горизонте у нее новый мужчина, появление которого не заставит себя ждать. Более того, возможно он уже есть в ее жизни. Такое мнение высказала Дни.ру потомственная ведунья Саона.

Несмотря на то, что Паулина не так давно сочеталась браком, на горизонте у нее новый мужчина, появление которого не заставит себя ждать. Более того, возможно он уже есть в ее жизни. Такое мнение высказала "Дни.ру" потомственная ."Какое-то время все будетвполне невинно, но уже на свой День рождения она может ждать какой-то подарокот поклонника. Брак с Федором Бондарчуком долго не продлится, и инициаторомрасставания будет именно Паулина. Федор бросил жену в предыдущем браке, теперьбросят его. От него в буквальном смысле отвернутся", – говорит ясновидящая. Медиумуверена, бывшая жена режиссера обращалась к магам, чтобы в новом браке ничегохорошего не получилось. "Светлана Бондарчук до сих пор переживает разрыв, икакое бы впечатление она не пыталась создавать на людях, карты однозначнопоказывают, что есть слезы, которые отольются Федору переживаниями и страданиями.Бондарчука ждет подлая измена любящей, казалось бы, жены", – уверена Саона.Что касается наступающегогода, в карьере у актрисы все будет неплохо. Несколько проектов в большом кино,но больше мы ее все-таки будем видеть по телевизору. Возможно, она станетведущей или участницей какого-то телевизионного проекта, снимется в сериале,который будет показываться по одному из центральных каналов.