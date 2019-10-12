Несмотря на то, что Паулина не так давно сочеталась браком, на горизонте у нее новый мужчина, появление которого не заставит себя ждать. Более того, возможно он уже есть в ее жизни. Такое мнение высказала Дни.ру потомственная ведунья Саона.
Несмотря на то, что Паулина не так давно сочеталась браком, на горизонте у нее новый мужчина, появление которого не заставит себя ждать. Более того, возможно он уже есть в ее жизни. Такое мнение высказала "Дни.ру" потомственная .
"Какое-то время все будет
вполне невинно, но уже на свой День рождения она может ждать какой-то подарок
от поклонника. Брак с Федором Бондарчуком долго не продлится, и инициатором
расставания будет именно Паулина. Федор бросил жену в предыдущем браке, теперь
бросят его. От него в буквальном смысле отвернутся", – говорит ясновидящая. Медиум
уверена, бывшая жена режиссера обращалась к магам, чтобы в новом браке ничего
хорошего не получилось. "Светлана Бондарчук до сих пор переживает разрыв, и
какое бы впечатление она не пыталась создавать на людях, карты однозначно
показывают, что есть слезы, которые отольются Федору переживаниями и страданиями.
Бондарчука ждет подлая измена любящей, казалось бы, жены", – уверена Саона.
Что касается наступающего
года, в карьере у актрисы все будет неплохо. Несколько проектов в большом кино,
но больше мы ее все-таки будем видеть по телевизору. Возможно, она станет
ведущей или участницей какого-то телевизионного проекта, снимется в сериале,
который будет показываться по одному из центральных каналов.