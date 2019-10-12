Испанец Рафаэль Надаль, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в начале ноября отнимет у Новака Джоковича звание первой ракетки мира. Это стало известно после поражения серба от грека Стефана Циципаса в четвертьфинале турнира серии Мастерс в Шанхае.

Испанец Рафаэль Надаль, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в начале ноября отнимет у Новака Джоковича звание первой ракетки мира. Это стало известно после поражения серба от грека Стефана Циципаса в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Шанхае.Джокович не смог защитить свой прошлогодний титул в Китае. Как сообщает Sports.ru, 4 ноября с него спишут 1600 очков за прошлогодние турниры. После этого Надаль возглавит рейтинг ATP.