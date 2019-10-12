Супруга принца Гарии, Меган Маркл, постоянно оказывается в шкуре паршивой овцы. В нее летит весь негатив, ее обвиняют, критикуют, унижают. Судя по всему, у герцогини Сассекской лопнула последняя капля терпения.

Супруга принца Гарии, Меган Маркл, постоянно оказывается в шкуре паршивой овцы. В нее летит весь негатив, ее обвиняют, критикуют, унижают. Судя по всему, у герцогини Сассекской лопнула последняя капля терпения.Стало известно, что влюбленные решили покинуть Великобританию. Они собираются переехать в Канаду. По мнению герцога и герцогини Сассекских, эта страна способна стать для них местом, где они смогут спокойно воспитывать новорожденного сына вместо бесконечного чтения многочисленных и лживых материалов о себе.Поговаривают, что этому поспособствовало чрезмерное давление со стороны журналистов. Куда бы не отправилась Маркл, к ней на хвост тут же садится штатный фотограф из какой-нибудь газетенки.Также про Меган постоянно пускают грязные слухи. Этот факт очень сильно напрягает ее.Напомним, недавно появилась информация о предстоящем судебном процессе между королевской семьей и несколькими британскими таблоидами. Виной всему стала публикации видоизмененного письма герцогини. Это послание жена принца Гарри написала своему отцу с целью примирения. Но тот, в свою очередь, посчитал его оскорбительным и без зазрений совести отдал письмо сотрудникам британской прессы.