В Вашингтоне задержали митингующих против изменения климата. Среди задержанных — 81-летняя Джейн Фонда, знаменитая актриса, обладательница двух Оскаров. Как сообщает телеканал АВС News, полицейские неоднократно предупреждали ее и около десятка протестующих, чтобы они покинули ступени Капитолия.

В Вашингтоне задержали митингующих против изменения климата. Среди задержанных — 81-летняя Джейн Фонда, знаменитая актриса, обладательница двух "Оскаров". Как сообщает телеканал АВС News, полицейские неоднократно предупреждали ее и около десятка протестующих, чтобы они покинули ступени Капитолия.Ранее Джейн Фонда рассказала, что проводить акции возле здания Конгресса каждую пятницу ее вдохновила шведская активистка Грета Тунберг. По словам актрисы, она решила переехать в Вашингтон на четыре месяца, чтобы решить проблему изменения климата. Фонда заявила, что детям, возглавляющим экологическую борьбу, нужна поддержка, потому она готова стоять с ними. Обладательница "Оскара" считает, что кризис, связанный с изменением климата, является самым крупным, с которым когда-либо сталкивалось человечество, поскольку проблема связана с выживанием нашего вида.Джейн Фонда получила свой первый "Оскар" за роль проститутки в фильме "Клют". Второй раз она удостоилась награды за участие в кинокартине "Возвращение домой".