Модель Ирина Шейк по праву считается одной из самых привлекательных женщин нашей страны. Она всегда выглядит элегантно, и даже если выбирает повседневный образ, то подает его со вкусом.

Модель Ирина Шейк по праву считается одной из самых привлекательных женщин нашей страны. Она всегда выглядит элегантно, и даже если выбирает повседневный образ, то подает его со вкусом.На этот раз папарацци застукали звезду во время прогулки с маленькой дочкой Леей. Знаменитость облачилась в довольно скромный аутфит – синие джинсы, свитер Oversize со спущенным плечом оттенка "кофе с молоком" и модные в этом сезоне сапоги с широким голенищем коричневого цвета.Впереди себя Шейк везла коляску с малышкой, которая с улыбкой наблюдала за прохожими. Звездная мама позаботилась о крохе. Она не только облачила ее в теплую куртку, но и укрыла пледом.На руке у модели болтался целлофановый синий пакет. Судя по всему, семейство выходило в супермаркет за продуктами.Фолловерам внешний вид Ирины пришелся по вкусу. "Красивые мама и дочка!", – написала иностранная поклонница."Очень мило!", – отметила пользователь Сети.Напомним, пару месяцев назад стало известно о разрыве модели с известным актером Брэдли Купером. К слову, именно он является отцом маленькой Леи. Пара до сих пор держит в тайне причину расставания.