Любительчкие забеги в парках и скверах набирают все большую популярность. Сегодня состоится уже пятый забег спортсменов-любителей.

Любительчкие забеги в парках и скверах набирают все большую популярность. Сегодня состоится уже пятый забег спортсменов-любителейПаркран набирает всё большую популярность во Владимире. Сегодня состоится уже пятый забег спортсменов-любителей.Паркран - это любительские забеги в парках или скверах. Среди бегунов победителей и проигравших нет, но время отслеживается. В садах возле Дворца детского и юношеского творчества жители Владимира в рамках паркрана бегают уже целый месяц. В их активе - 160 пробежек, зафиксировано 20 личных рекордов. Суммарная дистанция, которую пробежали участники - 800 километров. И это практически расстояние до Северной столицы. Пока в забегах участвует 87 человек, но число поклонников паркрана постоянно растет. Энергией спортсменов заражаются все новые участники.