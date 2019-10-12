В Жилищном комитете подвели первые итоги капитального ремонта за 2019 год. Порядка десяти процентов домов, где идет капитальный ремонт, остаются в работе до конца года. Чиновники просят жителей не волноваться, основные работы, связанные с погодными условиями, уже завершены. В работе остаются несколько домов, куда нет доступа в квартиры.

В Жилищном комитете подвели первые итоги капитального ремонта за 2019 год. Порядка десяти процентов домов, где идет капитальный ремонт, остаются в работе до конца года. Чиновники просят жителей не волноваться, основные работы, связанные с погодными условиями, уже завершены. В работе остаются несколько домов, куда нет доступа в квартиры.Как информирует ГТРК "Санкт-Петербург", 10 процентов петербуржцев отказываются от замены батарей и перекрытий, а также от устранения аварийности. В общей сложности до конца года должны закончить 2650 объектов, на эти цели выделено 9 миллиардов рублей. Пока укладываются в график.Отметим, что уже составляется график капремонта жилых домов на 2020 год. В первую очередь утверждают список подрядчиков. По опыту этого года составлен список недобросовестных работников, туда попало 85 организаций. В следующем года город не будет с ними сотрудничать.