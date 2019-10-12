Испортившаяся погода сказалась на дорогах 33 региона. На южном объезде Владимира столкнулись две машины.

Сильный ветер, моросивший дождь и плохая видимость привели к автомобильной аварии на дорогах 33 региона. На южном объезде Владимира, недалеко от Загородного парка, столкнулись две машины. В результате сильного удара одна из них вылетела в кювет, где перевернулась на крышу.Второй легковушке досталось не меньше. Судя по фото, что очевидцы выложили в социальные сети, автомобиль превратился в груду металлолома.На данный момент информации о пострадавших нет. Информация уточняется. На месте происшествия работают бригады скорой помощи, сотрудники дорожной полиции и МЧС.Вот такая ситуация на дороге только уже в районе перекрестка улицы Лакина и бульвара Иванова. Там дорожные ограждения сдувает прямо на проезжую часть, что может привести к авариям.(Фото:Подслушано Автомобилистов.Владимир)