Третий день в селе Петровское главная новость состоит в том, что новостей нет. С этой стороны белые ракеты запускаются, с той стороны - тишина, никаких ответных шагов, - рассказал в прямом включении с линии разведения войск в Донбассе в программе 60 минут корреспондент телеканала Россия Григорий Вдовин.

"Третий день в селе Петровское главная новость состоит в том, что новостей нет. С этой стороны белые ракеты запускаются, с той стороны — тишина, никаких ответных шагов", — рассказал в прямом включении с линии разведения войск в Донбассе в программе "60 минут" корреспондент телеканала "Россия" Григорий Вдовин."Какой-то бесконечный День сурка уже трое суток. Журналисты в шутку спрашивали у военнослужащего, который запускает эти ракеты, есть ли у него запас, сколько ракет осталось. Он говорит, что будет запускать столько раз, сколько потребуется. Главное, чтобы был результат, но его пока нет, — отметил корреспондент. — Сотрудники ОБСЕ сейчас грузят вещи в автомобили, собираются уезжать, потому что понимают невозможность разведения сторон. Кроме того, украинские силовики 10 октября открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ. В миссии очень переживали из-за потери своего коптера".По его словам Григория Вдовина, выйти на контакт с сотрудниками ОБСЕ очень сложно: у них комментарии может давать только глава миссии."Все остальные делают вид, что они немые. Но сегодня, после пуска белой ракеты, журналисты окружили одну представительницу ОБСЕ. Я спросил у нее, видела ли она пуск ракеты. "Да, видела", — был ответ. Так что если сигнальные ракеты не замечает украинская сторона, то их видят сотрудники ОБСЕ", — заключил репортер ВГТРК.Президент России Владимир Путин считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе. Это мнение президент России высказал на заседании Совета глав государств СНГ 11 октября в Ашхабаде."Договорились о разводе сил, но никак действующий президент Украины не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может! Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит, — отметил российский лидер. — Здесь нужно проявление политической воли".