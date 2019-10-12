В Донбассе сегодня, 11 октября, сорвалась третья и последняя попытка разведения сил на линии разграничения. И вновь срыв произошел по вине украинской стороны, которая так и не дала сигнал о готовности к отводу войск — ни в Петровском, ни в Золотом. Согласованный в Минске график разведения был рассчитан только на три дня, теперь новую дату снова придется согласовывать.

В Донбассе сегодня, 11 октября, сорвалась третья и последняя попытка разведения сил на линии разграничения. И вновь срыв произошел по вине украинской стороны, которая так и не дала сигнал о готовности к отводу войск — ни в Петровском, ни в Золотом. Согласованный в Минске график разведения был рассчитан только на три дня, теперь новую дату снова придется согласовывать. Как заявили в российском МИДе, Москва надеется, что Киев все-таки предпримет усилия для выполнения своих обязательств. Почему он до сих пор этого не сделал?Протокольные двадцать минут ожидания после запуска и становится окончательно понятно: попытка разведения войск сорвана. Это последняя ракета последнего дня из трех отведенных для разведения войск. Три ракеты были запущены вчера, две — позавчера, но ответа с украинской стороны нет."Специальные мониторинговые миссии готовы наблюдать процесс разведения сил и средств. Да, мы видели запуск сигнальных ракет", — комментируют наблюдатели."Украинская сторона третий день подряд не готова к устранению нарушений и разведению сил", — сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.Та же ситуация и во второй точке разведения — в районе города Золотое. Со стороны Луганской республики в небо взмывает белая ракета. Так уже третий день подряд, это фиксируется представителями ОБСЕ, и так же никакого ответа нет."Мы готовы повторно говорить о разведении силы средств, но, к сожалению, возможности согласованного плана-графика исчерпаны. К этому вопросу мы возвратимся в Минске на следующем раунде переговоров, который запланирован на 15 октября", — заявил полномочный представитель ЛНР в Контактной группе, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.Таким образом, подписанный в начале месяца в Минске план-график, где поминутно было расписано, кому, что и когда следует делать, окончательно нарушен. Новый необходимо будет заново согласовывать в рамках разведения, которого сейчас так и не дождались.Село Петровское снова опустело — все последние три дня сюда во множестве приезжали автомобили с журналистами и сотрудниками ОБСЕ. Сейчас все уже разъехались, здесь снова никого нет, кроме буквально нескольких мирных жителей и военных.