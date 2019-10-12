Гости Прямого эфира рассказали о перенесенной ими мышиной лихорадке. Нынешней осенью сразу в нескольких регионах России зарегистрированы массовые случаи заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – это официальное название заболевания, которое нередко заканчивается смертью.

Гости "Прямого эфира" рассказали о перенесенном ими тяжелом заболевании – мышиной лихорадке. Нынешней осенью сразу в нескольких регионах России зарегистрированы массовые случаи заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – это официальное название заболевания, которое нередко заканчивается смертью.Ее вспышки были зафиксированы в Ижевске, Самаре, Саратове, Нижегородской области и некоторых других регионах. В больницах — несколько сотен заразившихся.Опасность ее в том, что врачи не сразу могут поставить правильный диагноз, в результате нескольких заболевших мышиной лихорадкой не успели спасти.Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко считает, что ситуация намеренно замалчивается на протяжении длительного времени, так что уже сами люди забили тревогу.Специалисты говорят, что заразиться можно не только через контакт с животными, но даже через воду и почву, а переносчиками заболевания являются мыши.Кто виноват в этой опасной эпидемии, и как обезопасить от нее себя и близких?Об этом – в расследовании программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".