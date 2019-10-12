Намерение США разместить в Азии ракеты средней и меньшей дальности затрагивает интересы России, а потому вызывает беспокойство и ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности, заявил Владимир Путин, выступая на саммите СНГ. Сегодня же лидеры стран подписали несколько совместных документов.

Намерение США разместить в Азии ракеты средней и меньшей дальности затрагивает интересы России, а потому вызывает беспокойство и ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности, заявил Владимир Путин, выступая на саммите СНГ в Ашхабаде. Президент также высказался по поводу турецкой операции в Сирии, точнее, о том, какие последствия у нее могут быть. Кроме того, он прокомментировал неудачные попытки разведения сил на Донбассе где, по его мнению, Киеву не хватает политической воли. Сегодня же лидеры СНГ подписали совместные документы, часть из которых тоже касается безопасности.Своих гостей — лидеров стран СНГ — президент Туркменистана решил собрать в самом престижном отеле Ашхабада. Главы государств неторопливо, а некоторые, как Рахмон и Мирзиёев, даже что-то обсуждая на ходу, проходили мимо девушек-волонтеров в красных платьях. Здесь это обязательная форма для студенток. Зеленые платья — это форма местных журналисток. Они готовились к переговорам Путина и Бердымухамедова.Российский и туркменский президенты постоянно встречаются на полях различных форумов и саммитов. Вот и сейчас президенты отправляются на встречу. Россия и Туркменистан остаются стратегическими партнерами — еще раз подтвердили два президента. Чуть позже к ним присоединяются коллеги по СНГ.Разговор 10 глав государств идет в зале, устланном туркменскими коврами. Говорят, в том числе, и об Украине, которая формально в содружестве состоит, но на саммиты ее лидеры не приезжают уже 6 лет. Главная тема сейчас — попытка разведения сил в Донбассе."Нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать их собственные обещания, данные украинскому народу. Что мы сейчас наблюдаем? Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Вот представители непризнанных республик ЛНР и ДНР дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы, ракету пускали, сигнал отвода — белая ракета. Пускают. А с той стороны ничего нет, никакого ответа. Мы знаем, почему. Здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать считаю нужным не конкретных людей, а проводимую ими политику", — заявляет президент России Владимир Путин.Многих за этим круглым столом беспокоит и ситуация в Сирии, где Турция начала военную операцию против курдов."На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ (запрещена в РФ). Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, а по сути это лагеря содержания боевиков. Они просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия быстро взять это под контроль. Это реальная для нас с вами угроза. Как и куда они будут деваться? Через территорию Турции? Через другие территории? Уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории? Потом через Ирак будут двигаться куда-то, через другие страны региона? Вот мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы", — объясняет президент России Владимир Путин.Стабильности в Евразии угрожает и выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Внимательно слушающим лидерам Владимир Путин рассказывает, как мир лишился важнейшего соглашения. Москва предлагает договориться хотя бы не размещать это оружие в третьих странах. Российский президент письма с таким призывом отправил во многие столицы мира."Но ответа нет, как это ни покажется странным. Тишина. Я думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен. Они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу. Может мнение-то имеют, просто они его не формулируют", — считает президент России Владимир Путин.Угроза из космоса тоже перестает быть фантастикой. Разработки оружия на базе многоразовых шаттлов и не прекращались."Ведь дело может дойти до того, что над головой каждого государства будут висеть какие-то ударные комплексы в конце концов. Подлетное время до соответствующих объектов поражения составит там 5-8 минут. А ведь управлять этими системами непросто в космическом пространстве. Возможны технологические сбои, все, что угодно. Поэтому вот такое отношение, я бы сказал беспечное (не буду употреблять крепких выражений) к вопросу безопасности, оно не радует", — сетует президент России Владимир Путин.Дальше лидеры продолжают свое общение без телекамер.Для современного Ашхабада встреча лидеров стран СНГ событие важнейшее. Город и так всегда выглядит идеально, но к саммиту подготовились особо: запущены все фонтаны, горят на солнце золотые части статуй и дома из белого мрамора. Ашхабад на время стал столицей СНГ. Местом, где принимаются решения, влияющие на судьбы миллионов людей.На улицах когда-то закрытого города появились даже туристы. Пока, правда, из Китая, но президент Казахстана делает неожиданное предложение."Я понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием "виза Содружества" по типу шенгенского соглашения", — предлагает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Договорились президенты и развивать совместную торговлю."В условиях санкционных воин нам следует продолжить совместную работу по активизации нашей взаимной торговли, важно создать благоприятные условия для предпринимательства и налаживания взаимовыгодных деловых связей", — говорит президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.Много говорили сегодня и об общем культурном пространстве. Владимиру Путину наверняка запомнилось, как его встретили в аэропорту — дети в национальных костюмах поднесли традиционную туркменскую лепешку чюрек. А вот на западе различия культур иногда не замечают."Вы, наверное, обратили внимание: пытаются там меня "пощипывать" по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею. Но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия. И почему мы не должны этим дорожить?" — отмечает президент России Владимир Путин.Вот она, общая культурная база СНГ — русский язык. Российско-туркменская школа. Закончив ее, можно поступить в любой вуз Москвы. Лидеры 10 стран тоже весь день говорят по-русски. В том числе, и об общей победе, 75-летие которой в 2020 году они договорились отпраздновать вместе в Москве."Представители нашего народа не только боролись в рядах Советской армии, но и принимали активное участие в движении сопротивления в оккупированных фашистами странах. Между прочим, один из руководителей французского сопротивления Мисак Манушян был армянином", — напомнил премьер-министр Армении Никол Пашинян."Есть знаменитые кадры военной кинохроники, когда Гитлеру преподносят торт, на торте такое углубление, написано на немецком: Каспийское море. В этом углублении находится жидкий черный шоколад. Название: Баку. Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано Баку. Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана", — рассказывает президент Азербайджана Ильхам Алиев."Туркменистан также готов оказать всемерную поддержку в содействии и, если надо, в реализации основных мероприятий подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", — обещает президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.По итогам саммита главы государств подписали 8 соглашений. Но даже после целого дня общения им было, о чем поговорить. Президент Бердымухамедов провожал Владимира Путина до выхода из отеля.