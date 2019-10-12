Родителей, которые после развода начинают жить отдельно от детей, могут обязать обеспечивать ребенку жилье. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму.

Согласно Семейному кодексу каждого из родителей можно привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка в случае особых обстоятельств. К таким обстоятельствам относят тяжелую болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты ухода за ними.То есть если родитель выплачивает алименты, но их не хватает на дополнительные расходы из-за тяжелой болезни ребенка, суд может назначить дополнительные выплаты.Правительство предлагает расширить список особых обстоятельств и добавить туда отсутствие пригодного для постоянного проживания помещения. Это позволит после развода заставить обоих родителей обеспечивать ребенка жильем, пишет "Российская газета".