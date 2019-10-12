Родители убитой в Саратове девочки просят не нести к дому цветы и игрушки. Об этом рассказала детский омбудсмен региона Татьяна Загородняя. Она попросила пожалеть чувства родителей и не делать возле дома мемориал. Близкие просят, чтобы мемориал сделали либо в школе, либо на том месте, где она погибла, — сказала Загородняя.

Саратовцев попросили не нести к дому убитой девочки цветы и игрушки.Детский омбудсмен региона Татьяна Загородняя сказала, что нужно пожалеть чувства родителей и не делать возле дома мемориал. Вся семья сейчас в очень тяжелом состоянии, им помогают всем, чем возможно."Все надеялись до последнего, что этого не случится, а это случилось. Близкие просят, чтобы мемориал сделали либо в школе, либо на том месте, где она погибла", — сказала Загородняя ТАСС.Она отметила, что погибшая девочка из хорошей семьи. У нее есть младший брат.9-летняя девочка пропала 9 октября. Она пошла в школу и с тех пор ее никто не видел. В поисках принимали участие полицейские, следователи, спасатели, около 2 тысяч волонтеров. 10 октября тело убитой девочки было найдено в гараже.Подозреваемый в жестоком убийстве — 35-летний мужчина, ранее судимый за изнасилование, развратные действия и кражу. Он признался в убийстве. Следователям мужчина рассказал, что девочка проходила мимо гаража, который он занимал незаконно, и спросила, его ли это гараж. Он испугался разоблачения, затащил девочку в гараж и убил.В саратовском храме в честь иконы Божьей матери "Утоли моя печали" прошла панихида по погибшей девочке. Свои соболезнования родителям выразили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Саратова Михаил Исаев, депутаты Государственной думы.Известие о гибели девочки вызвало широкий общественный резонанс, жители города пытались совершить самосуд над подозреваемым. Также в Сети собирают подписи под петицией за возвращение смертной казни в России. На данный момент под обращением подписались более 20 тысяч человек.