В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова. Итоговый счет – 2:2.

В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова. Итоговый счет – 2:2.На 10-й минуте матча Игорь Дивеев срезал мяч в собственные ворота. В середине первого тайма хозяева поля отыгрались усилиями Даниила Уткина. И все же на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу гостей: Патрик Климала вышел один на один с Александром Максименко и вывел поляков вперед.Россиянам удалось отыграться в самой концовке игры. Магомед-Шапи Сулейманов уже в добавленное время принес нашей команде ничью.Сборная России занимает второе место в своей группе, набрав 5 очков после трех игр. Лидируют же поляки с 7 баллами. Следующий матч россияне проведут 15 октября. Их соперником станет команда Эстонии.