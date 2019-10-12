Российская премьер-лига приняла решение перенести время начала двух игр 14-го тура чемпионата России по футболу, которые состоятся 27 октября. Столичное дерби между Локомотивом и Спартаком начнется в 16:30 по московскому времени. Игра Краснодар – Оренбург стартует в 19:00.

Российская премьер-лига приняла решение перенести время начала двух игр 14-го тура чемпионата России по футболу, которые состоятся 27 октября. Столичное дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" начнется в 16:30 по московскому времени. Игра "Краснодар" – "Оренбург" стартует в 19:00."В связи с поздним началом выездного матча группового этапа Лиги Европы "Трабзонспор" – "Краснодар", внесены изменения в 14-м туре", – сообщает пресс-служба РПЛ.Изначально "Локомотив" со "Спартаком" должны были сыграть в 19:00, а "Краснодар" с "Оренбургом" – в 16:30.