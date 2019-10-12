Во время досмотра в Шереметьево сотрудники аэропорта могли спутать травматический пистолет в ручной клади пассажира с электробритвой.

Во время досмотра в Шереметьево сотрудники аэропорта могли спутать травматический пистолет в ручной клади пассажира с электробритвой, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник правоохранительных органах.Собеседник агентства уточнил, что мужчину все-таки остановили в "чистой зоне", но изъяли только баллончик с пеной для бритья.Кроме того, журналистам стало известно, какое наказание грозит сотрудникам аэропорта, которые пропустили на борт самолета вооруженного пассажира. Административное дело будет возбуждено по статье "Нарушение требований авиационной безопасности". Она предусматривает наказание в размер 2500 рублей для должностного лица и 5000 рублей для юридического.Напомним, 11 октября пассажир рейса Москва –Бургас во время полета нашел у себя в ручной клади травматический пистолет "Стражник". Мужчина передал оружие бортпроводнику, однако экипаж все равно решил экстренно посадить лайнер в Ростове-на-Дону.Пассажир утверждает, что просто забыл сдать травмат в багаж.