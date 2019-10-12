Американский спецназ попал под обстрел ВВС Турции в районе города Кобани. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник. О пострадавших не сообщается.

Американский спецназ попал под обстрел ВВС Турции в районе города Кобани. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на источник. О пострадавших не сообщается.По словам источника, турецкие силы должны быть в курсе, где находятся базы контингента.На фоне турецкой операции в разных регионах Сирии активизировались террористы, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Там призвали командиров незаконных формирований отказаться от вооруженных провокаций.Анкара со своей стороны заявляет, что не собирается останавливать операцию.Тем временем президент США пообещал, что введет жесткие санкции в отношении Турции в случае неприемлемых действий с ее стороны. Сама же Турция ответила, что в этом случае она предпримет ответные шаги.