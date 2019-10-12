США намерены дополнительно отправить в Саудовскую Аравию тысячи военнослужащих, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники. Усиление военного присутствия связано с совершенными ранее атаками на нефтяные объекты в этой стране.

США намерены дополнительно отправить в Саудовскую Аравию тысячи военнослужащих, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на собственные источники. Усиление военного присутствия связано с совершенными ранее атаками на нефтяные объекты в этой стране.В ночь на 14 сентября несколько беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой нанесли удары по нефтяному месторождению Хурайс и по нефтеперерабатывающему заводу на месторождении Абкайк — это один из крупнейших заводов в мире.Это повлекло за собой самое резкое сокращение добычи нефти за всю мировую историю и резкий скачок цен на черное золото.Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако США, а затем и Саудовская Аравия обвинили в произошедшем Иран.